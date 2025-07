Italia da record a Wimbledon con 5 azzurri nel tabellone maschile al terzo turno E nessun match sarà fuori portata

L’Italia conquista un record storico a Wimbledon 2025, con cinque tennisti italiani nel terzo turno maschile: Sinner, Sonego, Cobolli, Darderi e Bellucci. Mai prima d’ora il nostro paese aveva vantato una presenza così numerosa agli ottavi nei singolari maschili. Questo risultato testimonia il positivo momento del nostro movimento tennistico e apre nuove prospettive per il futuro. La toppenata di talento e determinazione si conferma una forza da non sottovalutare, segno che l’Italia può ambire a traguardi ancora più grandi.

Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Scorrendo il tabellone dall’alto al basso sono questi i nomi dei 5 azzurri capaci di raggiungere il terzo turno a Wimbledon 2025. Si tratta di un record assoluto per l’Italia, che in passato non aveva mai portato più di quattro rappresentanti ai sedicesimi di finale nel singolare maschile dei Championships. In realtà, se consideriamo solamente l’era open (dal 1968 in poi), il primato nazionale era di 3 uomini qualificati per il terzo turno in una singola edizione di Wimbledon (in precedenza si fece meglio solo nel 1949 con 4). 🔗 Leggi su Oasport.it