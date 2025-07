Vita da ex | Galeotti a Trapani Nador a Modena Anche le altre cordate al lavoro Rao nel mirino di Napoli e Bologna

Dalla vita da ex galeotto a Trapani e Nador, passando per Modena e le altre cordate al lavoro, il panorama calcistico si fa sempre più complesso e intrigante. Il gruppo targato X Martiri punta alla vittoria del bando, ma il progetto di Porotto in collaborazione con Terre di Castelli non è ancora scontato. Walter Mattioli, seppur in calo, resta una figura di rilievo: la sua determinazione potrebbe ancora fare la differenza. La sfida è aperta e ogni mossa conta.

Il balzo in avanti del gruppo targato X Martiri naturalmente non significa che il progetto messo in campo dalla compagine di Porotto in tandem con la proprietà del Terre di Castelli debba considerarsi favorito per la vittoria del bando. Le quotazioni di Walter Mattioli in questo momento appaiono in discesa rispetto a qualche settimana fa, ma l’ex presidente del club di via Copparo è una persona orgogliosa e non abituata ad arrendersi facilmente. E c’è da scommettere che stia meditando di sferrare un colpo di coda in extremis per sbaragliare la concorrenza. La nuova proprietà della Spal – pardon, Ars et Labor Ferrara – potrebbe però anche arrivare da fuori città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vita da ex: Galeotti a Trapani, Nador a Modena. Anche le altre cordate al lavoro. Rao nel mirino di Napoli e Bologna

