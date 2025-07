Calhanoglu via svelata la strategia del Galatasaray | Inter spazientita! Messa deadline a cessione

La trattativa tra Galatasaray e Calhanoglu si fa sempre più intricata, con il club turco deciso a finalizzare la cessione entro una scadenza precisa per evitare ulteriori complicazioni. L'Inter, invece, mostra segni di impazienza, ponendo una deadline per risolvere definitivamente la vicenda. Mentre i tifosi attendono con trepidazione, il futuro del talentuoso centrocampista resta avvolto in un clima di incertezza. La decisione finale potrebbe arrivare molto presto, ma fino ad allora tutto è ancora in bilico.

Calhanoglu via, svelata la strategia del Galatasaray: fastidio Inter che vuole cederlo entro questa data per non avere altre scorie. La telenovela di mercato che lega Hakan Calhanoglu al Galatasaray si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo, ma la pazienza del calciomercato Inter è ormai agli sgoccioli. Sebbene il finale della vicenda sembri scritto, la strada per arrivare a una conclusione è ancora lunga e tortuosa. Il club nerazzurro è stanco di una situazione che si protrae da oltre un mese e che rischia di destabilizzare l'inizio della nuova stagione. Per questo, ha fissato una scadenza chiara.

