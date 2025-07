Chi è Flavio Temptation Island tutte pazze per il single | la scoperta dopo la puntata

Giovedì 3 luglio 2025, l’isola calabrese ha accolto il ritorno di Temptation Island, il reality più amato dell’estate, con un’energia tutta nuova e colpi di scena improvvisi. Condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, il programma ha subito catturato l’attenzione del pubblico, svelando le prime tensioni e le sorprese che promettono di rendere questa edizione imperdibile. Ma cosa succederà dopo la prima puntata? Scopriamolo insieme!

Giovedì 3 luglio 2025 ha segnato il ritorno di Temptation Island, il reality dell’estate che ha preso ufficialmente il via con la nuova edizione ambientata per la prima volta in Calabria. Il programma, ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia, ha subito mostrato di voler mantenere intatta la sua formula vincente, alternando presentazioni intense a colpi di scena capaci di scuotere sin da subito le dinamiche tra le coppie. Proprio in apertura, il pubblico ha assistito alle motivazioni che hanno spinto i protagonisti – sette coppie in cerca di risposte – a mettersi alla prova nel famoso “viaggio nei sentimenti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Temptation Island 2025 La vera tentazione ha un nome e un cognome: Flavio Ubirti. È lui il tentatore che sta mandando in tilt tutte le fidanzate del villaggio. Sguardo magnetico, sorriso disarmante e quell’aria sicura che arriva dritta al punto. Vai su Facebook

Buonanotte a tutti, in particolare a Flavio. #TemptationIsland Vai su X

