Kiev sotto attacco nella notte | esplosioni incendi e almeno 19 feriti

Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, Kiev si è risvegliata sotto un violento attacco con esplosioni, incendi e missili, lasciando dietro di sé feriti e ingenti danni. Il massiccio bombardamento russo ha colpito edifici civili, scuole e infrastrutture, ampliando la crisi nel cuore dell’Ucraina. Mentre si cercano risposte e si temono escalation, il rischio di un conflitto ancora più esteso è palpabile. La situazione resta estremamente critica e in continua evoluzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Massiccio bombardamento russo su Kiev e altre aree ucraine: colpiti edifici civili, scuole e infrastrutture. Raid notturno su Kiev: feriti e danni gravi in diversi quartieri. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, Kiev è stata colpita da un violento attacco con droni e missili, che ha interessato anche altre zone del territorio ucraino. Il bilancio ufficiale è di almeno 19 feriti, di cui 14 ricoverati in ospedale, secondo quanto dichiarato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, come riportato da The Kyiv Independent. L’offensiva arriva a poche ore da una conversazione telefonica tra Donald Trump e Vladimir Putin, un dettaglio che potrebbe avere rilevanza strategica o politica nei prossimi sviluppi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Kiev sotto attacco nella notte: esplosioni, incendi e almeno 19 feriti

In questa notizia si parla di: kiev - feriti - sotto - attacco

Dieci feriti a Kiev, allarme antiaereo in tutta l'Ucraina - Un massiccio attacco russo su Kiev ha causato almeno dieci feriti, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

L'#Ucraina di nuovo sotto il fuoco russo. Morti e feriti. Imponente l'apparato di missili e droni impiegato nell'attacco, che ha colpito fino a #Leopoli e spinto la #Polonia a far alzare in volo i suoi jet. #Kiev valuta l'uscita dalla convenzione #Ottawa che vieta mine a Vai su X

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pioggia di missili iraniani su Israele - Strage al centro distribuzione aiuti a Gaza - Kiev sotto attacco, 15 morti e oltre 100 feriti - 21enne litiga con la madre e la uccide a colpi di accetta - Omicidio Garlasco, iniziato max Vai su Facebook

Kiev sotto attacco russo, otto feriti e incendi in città; Attacco ucraino contro fabbrica a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti: Ridurre potenziale offensivo nemico; Kiev sotto attacco russo: morti e feriti, si scava tra le macerie in cerca di superstiti.

Attacco con droni e missili colpisce kiev e altre aree ucraine, feriti e danni in infrastrutture civili - Un attacco coordinato con droni e missili colpisce Kiev e altre zone dell’Ucraina, causando feriti, danni a infrastrutture civili e problemi sanitari; aumentano le tensioni tra Donald Trump e Vladimir ... gaeta.it scrive

Ucraina, massiccio attacco russo poche ore dopo la telefonata Trump-Putin - Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina appena poche ore dopo una telefonata di quasi un’ora tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Segnala ilsole24ore.com