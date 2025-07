Ucraina Zelensky senza armi Usa torna dall’Ue | Per fermare Putin serve un summit

La crisi tra Ucraina, Russia e USA si intensifica: Zelensky cerca alleanze in Europa, mentre Trump sospende le armi, creando tensioni globali. La partita si gioca sul filo del rasoio, con il rischio di un escalation che potrebbe coinvolgere l'intera comunità internazionale. In questo scenario complesso, un summit urgente potrebbe rappresentare l’unica via per scongiurare un conflitto ancora più devastante. L'articolo analizza i recenti sviluppi e le possibili future conseguenze di questa intricata crisi geopolitica.

Trump ha deciso di sospendere l'invio di alcune armi all'Ucraina per rimpolpare i depositi Usa, scatenando i timori e la rabbia dell'Ue che non ha le disponibilitĂ per sopperire a questo strappo. Zelensky è volato in Danimarca alla ricerca di nuovi sostegni dalla presidente Ue, mentre Putin ha sentito Trump e ribadito che le sue prioritĂ non sono cambiate: "La guerra finirĂ quando i motivi del suo scoppio saranno stati eliminati". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky senza armi Usa torna dall’Ue: “Per fermare Putin serve un summit”

