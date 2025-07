Pullman Flixbus si ribalta in Germania | 23 Feriti uno in condizioni gravissime

Un grave incidente scuote la Germania nella notte tra giovedì e venerdì: un pullman Flixbus, partito da Copenaghen e diretto a Vienna, si è ribaltato sull’autostrada A19, provocando 23 feriti, di cui uno in condizioni gravissime. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza dei viaggi su strada. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda e abbonate a DayItalianews per non perdere nessuna notizia importante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terribile incidente nelle prime ore del 4 luglio sull’autostrada A19 nel nord-est della Germania. Un pullman della compagnia Flixbus è uscito di strada e si è ribaltato, provocando almeno 23 feriti. L’incidente nella notte: bus partito da Copenaghen e diretto a Vienna. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 2:30 della notte tra giovedì e venerdì, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nel tratto autostradale nei pressi del comune di Röbel. Il pullman Flixbus era partito da Copenaghen e diretto a Vienna, ma per cause ancora da chiarire ha perso aderenza, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pullman Flixbus si ribalta in Germania: 23 Feriti, uno in condizioni gravissime

In questa notizia si parla di: pullman - flixbus - germania - feriti

Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania - Un terribile incidente lungo la A19 in Germania scuote l'autostrada: un pullman Flixbus si è ribaltato causando 20 feriti, di cui uno in condizioni gravissime.

Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania; Pullman Flixbus sbanda e si ribalta, decine di feriti in Germania: un passeggero incastrato per ore; Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania.

Pullman Flixbus sbanda e si ribalta, decine di feriti in Germania: un passeggero incastrato per ore - Il pullman Flixbus era parto da Copenaghen, in Danimarca, ed era diretto a Vienna, in Austria, quando è uscito di strada poco dopo le 2:30 del mattino ... Si legge su fanpage.it

Pullman Flixbus si ribalta: 20 feriti in autostrada in Germania, uno è gravissimo - Un pullman Flixbus si è ribaltato lungo la A19 nel Land tedesco del Meclemburgo- Segnala msn.com