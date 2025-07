Su che canale vedere in tv gli italiani a Wimbledon oggi | orari programma Sky 4 luglio streaming

Oggi a Wimbledon gli italiani sono protagonisti, e il pubblico italiano desidera seguire ogni attimo di questa giornata ricca di emozioni. Scopri su quale canale e a che ora seguire in diretta le sfide italiane, tra cui il tanto atteso match Bellucci-Norrie. Non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente giornata: ecco tutte le info su streaming e programmazione Sky del 4 luglio.

Giornata con presenze italiane significative, quella odierna a Wimbledon. I Championships hanno ancora parecchio da dare in tema tricolore, ma ogni match è basato fondamentalmente su un certo livello di insidie di cui andiamo ad analizzare i risvolti. LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-NORRIE (2° MATCH DALLE 14.00) Chiaramente il discorso principale è legato a Mattia Bellucci, atteso dal Campo 1 e da Cameron Norrie, una delle figure più significative del tennis britannico degli ultimi anni, capace di dargli un futuro quando Murray non poteva già più forzatamente essere Murray. In campo anche Luciano Darderi contro l’australiano Jordan Thompson per un’occasione che va dritta nel difficilmente ripetibile. 🔗 Leggi su Oasport.it