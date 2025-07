Emma Villas va di corsa Arriva l’azzurro Porro

Emma Villas Codyeco Lupi Siena si arricchisce di un talento promettente: Simone Porro, appena 18enne, si unisce al team come nuovo palleggiatore. Dopo aver brillato a Reggio Emilia e aver rappresentato l’Italia Under 19 nella preparazione ai Mondiali di categoria, il giovane promette di portare energia e freschezza in campo. Un acquisto che testimonia la volontà di Emma Villas di investire nel futuro e puntare sulla crescita dei giovani talenti, creando così una squadra ancora più forte e ambiziosa.

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha un nuovo palleggiatore: ufficiale da ieri la firma di Simone Porro, 18 anni ancora da compiere, che nella scorsa stagione ha militato a Reggio Emilia, dove ha disputato la sua prima annata in serie A2 e che adesso è impegnato con la Nazionale italiana Under 19 nella fase di preparazione dei Mondiali di categoria. Un giovanissimo azzurrino arriva quindi nella formazione nata dall’unione di intenti tra Emma Villas e Lupi Santa Crice. Simone Porro, membro di una famiglia nella quale la pallavolo è di casa, ha effettuato tutta la trafila nelle nazionali giovanili italiane: nel suo palmares figurano già medaglie importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas va di corsa. Arriva l’azzurro Porro

