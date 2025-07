Allievi Virtus sugli scudi: un’altra testimonianza del talento e della dedizione della società biancoceleste, che continua a distinguersi ai Campionati Italiani individuali Allievi di Rieti. Nove giovani atleti hanno portato a casa risultati straordinari, confermando il valore del lavoro svolto. Questa stagione si conclude con un bilancio più che positivo, lasciando intuire che il futuro della Virtus è sempre più brillante e ricco di promesse.

Ancora un altro grande risultato frutto di un’ottima prova regalata dagli atleti della Virtus nei Campionati Italiani individuali Allievi. Un bilancio quello arrivato da questi Campionati italiani individuali Allievi che si sono svolti a Rieti, che ancora una volta ha messo in luce l’ottimo lavoro svolto dalla società biancoceleste. Sono nove i giovani atleti Virtus che nel corso della stagione erano riusciti a strappare la qualificazione per questo importante appuntamento tricolore. E’ arrivato l’ottavo posto in Italia per la velocissima staffetta 4x100 composta da Senal Kankanige, Elia Bani, Davide Ricci e Federico Pellegrini che con il tempo di 43"05 hanno riscritto con grande merito il nuovo record sociale Virtus. 🔗 Leggi su Lanazione.it