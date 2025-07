Hic sunt leones ora tocca a Nieling

Hic sunt leones: ora tocca a Nieling. Il Modena ha puntato su talenti emergenti nelle seconde divisioni di Belgio e Paesi Bassi, spesso poco conosciuti, ma ricchi di potenziale. Dopo l’ufficializzazione di Massolin, il trequartista francese, ora si aspetta solo l’annuncio di Nieling. Ma quali sono i profili di questi due giovani promesse? Scopriamolo insieme e prepariamoci a scoprire nuovi diamanti del calcio europeo.

Lo scouting del Modena è andato alla ricerca di nuovi gialloblĂą nelle seconde divisioni di Belgio e Paesi Bassi, spesso poco esplorati, e se in un caso, quello di Massolin, è arrivata anche l’ufficializzazione del trasferimento, nell’altro, quello di Nieling, sembra che ormai si attenda solo l’annuncio. Ma che profilo hanno i due giocatori pescati nei due tornei? Andiamo a scoprirlo. Il trequartista francese Yanis Massolin, 22 anni, arriva dal Francs Borains, squadra della Challenger Pro League, la B belga, dove in due stagioni ha disputato 42 partite firmando 5 reti. Nato a Moulins, in Francia, è un figlio d’arte, il padre Richard, che ha origini martinicane, malgasce e spagnole, è stato difensore di squadre francesi e svizzere, soprattutto di serie B, con una presenza nella Martinica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hic sunt leones, ora tocca a Nieling

