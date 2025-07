Dazi Usa Trump annuncia | Lettere per informare i Paesi sulle tariffe

In un clima di tensione commerciale globale, Donald Trump svela una strategia diretta e trasparente: invierà circa dieci lettere al giorno ai vari Paesi per comunicare le nuove tariffe doganali. Un approccio che punta a semplificare e chiarire le normative, riducendo possibili fraintendimenti e tensioni. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa sul commercio internazionale? Resta da vedere come reagiranno le nazioni coinvolte e quali saranno le prossime mosse degli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato che la sua Amministrazione inizierà a inviare in queste ore documenti agli altri Paesi, circa dieci al giorno, per informarli sui dazi. “Propendo per l’invio di una lettera, per dire quali dazi dovranno pagare, è molto più semplice”, ha detto nelle scorse ore ai giornalisti, come riporta The Hill. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi Usa, Trump annuncia: “Lettere per informare i Paesi sulle tariffe”

