Modena Ecco Nador | potere allo scouting

Il Modena si rafforza con un colpo importante: Steven Nador, giovane talento togolese nato in Germania, arriva a parametro zero dalla Spal. Un acquisto strategico per il club, che punta sulla sua versatilità e sul potenziale di crescita. Questa mossa dimostra come lo scouting del Modena sia sempre più efficace nel scovare talenti emergenti. Ora, l’obiettivo è sfruttare al massimo questa nuova risorsa per affrontare al meglio la stagione.

Un'altra ufficializzazione, questa volta prevista e prevedibile, il Modena l'ha annunciata ieri: l'ingaggio a titolo definitivo di Steven Nador, difensore-centrocampista centrale togolese (ma nato in Germania) classe 2002, proveniente, da svincolato, dalla Spal. Del suo profilo abbiamo scritto alcuni giorni fa, quando ormai mancava solo l'annuncio, ma l'opera di convincimento nei confronti del giocatore, che attendeva solo di liberarsi dal club di Tacopina, dopo la mancata iscrizione alla C: una volta che tutti gli aspetti formali erano definiti, Nador si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

