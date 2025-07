Roma esplosione al Prenestino in un distributore di benzina | forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale

Roma è scossa da un violento boato al Prenestino, dove un’esplosione in un distributore di benzina ha scatenato un incendio di vaste proporzioni. Il forte fragore, avvertito in diversi quartieri, ha generato sconcerto e preoccupazione tra i cittadini. Le autorità sono immediatamente intervenute per contenere i danni e mettere in sicurezza la zona. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa nuova emergenza nella Capitale.

Un'esplosione e poi un incendio a Roma. Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della.

