Roma Club Matera | Con Gasperini arriveremo tra le prime quattro

Il Roma Club Matera, fondato nel dicembre 2012 da un gruppo di appassionati, rappresenta una comunità forte e unita nel cuore della Basilicata. Con la guida del Presidente Vito Plasmati, il club ha coltivato una passione inarrestabile per i giallorossi, puntando sempre più in alto. Grazie all’entusiasmo dei suoi membri e alla leadership di Gasperini, arriviamo a credere che la qualificazione tra le prime quattro sia ormai un obiettivo alla portata.

In questa nuova puntata del format 'Tutto il mondo Tifa As Roma, l'ospite speciale è stato il Roma Club Matera, rappresentato dal Presidente Vito Plasmati. Queste le sue parole in merito alla nascita del Club: "Il Roma Club Matera nasce a dicembre del 2012. Si riunirono al bar di un nostro amico 5-6 persone e questo nostro amico diede la possibilità di usufruire del bar come struttura per vedere la partita. Qualche mesetto dopo fecero uscire sul giornale che si era costituito il Roma Club Matera Francesco Totti. I miei figli mi dissero di correre perché pensavamo di essere i soli romanisti e invece così non era e ci siamo iscritti al club di cui ora sono Presidente.

