Ravenna, la C a un passo. Intanto Rossetti prolunga.

Il Ravenna conferma il suo impegno nel futuro, prolungando il contratto di Matteo Rossetti, protagonista della passata stagione. Con entusiasmo, il centrocampista piemontese si appresta a scrivere nuovi capitoli in giallorosso, rafforzando la squadra e alimentando le speranze dei tifosi. La continuità dell’allenatore e l’entusiasmo dei giocatori sono la chiave per un’avventura ancora più emozionante: il meglio deve ancora venire.

"Sono molto contento di continuare il mio percorso col Ravenna ". Anche l’avventura di Matteo Rossetti (foto) prosegue in giallorosso. Il club di via Raul Gardini ha ufficializzato ieri mattina la prosecuzione dell’accordo col centrocampista centrale piemontese. Nella stagione appena conclusa, Rossetti, impiegato nel ruolo di ‘play basso’ da mister Marchionni, ha collezionato 28 presenze (e 3 assist) in regular season, partendo titolare in 22 occasioni. Nel bilancio vanno poi aggiunte le due vittoriose gare di playoff contro Pistoiese e Tau Altopascio, oltre ai 5 gettoni accumulati in Coppa Italia, fra cui anche la finale di Teramo contro il Guidonia, culminata col successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net