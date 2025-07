Saronno un’altra rissa vicino alla stazione 21enne ferito con un coltello

Un’altra notte rovente a Saronno, dove una rissa violenta vicino alla stazione ha scosso la tranquillità del centro città. Alle prime luci dell’alba, i residenti sono stati svegliati da urla e scoppi di violenza, culminando in un giovane di 21 anni ferito con un coltello. Un episodio che riaccende i fari sulla sicurezza e l’ordine pubblico, lasciando tutti con un senso di inquietudine e la domanda: cosa si nasconde dietro questi scontri?

Ennesima rissa vicino alla stazione ferroviaria di Saronno centro. L'ultimo episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.15, in via Ferrari, nella zona retrostante lo scalo ferroviario. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati da urla e rumori di colluttazione. Testimoni riferiscono di aver visto un gruppo di giovani,

