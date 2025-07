Calhanoglu c’è l’Al-Hilal di Inzaghi! A lui una maxi-offerta E all’Inter? – CdS

Nuove sirene arabe si fanno ascoltare attorno a Hakan Calhanoglu. L’interesse dell’Al Hilal, su richiesta di Inzaghi, apre scenari sorprendenti per il futuro del centrocampista turco, già nel mirino di diversi top club. La sua possibile partenza dall’Inter potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio e cambiare le carte in tavola per la squadra nerazzurra. La domanda ora è: sarà Calhanoglu a scegliere il suo prossimo capitolo?

Nuove sirene arabe per Hakan Calhanoglu. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l’Al Hilal avrebbe messo nel mirino il centrocampista turco dell’Inter su esplicita richiesta di Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club saudita ed ex nerazzurro. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport. ORA ANCHE INZAGHI – Hakan Calhanoglu via dall’ Inter? Non c’è solo il Galatasaray sulle sue tracce. Anche l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi lo segue, e il progetto proposto dai sauditi è ricchissimo: contratto triennale da 20 milioni di euro netti a stagione, con l’ulteriore possibilità, al termine dell’esperienza da calciatore, di entrare nello staff tecnico del club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, c’è l’Al-Hilal di Inzaghi! A lui una maxi-offerta. E all’Inter? – CdS

In questa notizia si parla di: calhanoglu - hilal - inzaghi - inter

Calhanoglu, non è previsto un assalto dell’Al Hilal sul regista – SI - Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio a Los Angeles durante il ritiro con l’Inter, è tornato a Milano e al momento non ci sono segnali di un assalto da parte dell’Al Hilal, contrariamente alle voci di mercato.

In Turchia - Calhanoglu: "Al Gala ora o mai più". Offerta al Hilal: 3+3. E l'Inter vota Inzaghi Vai su X

Simone Inzaghi vuole portare Hakan Calhanoglu all’Al Hilal. #mister #inzaghi #alhilal #arabia #turkey Vai su Facebook

Calhanoglu: “Al Galatasaray ora o mai più”. Offerta al Hilal: 3+3. Inter vota Inzaghi; Inter, telenovela Calhanoglu: anche Inzaghi si fionda sul turco e spiazza il Galatasaray; L'Al Hilal vuole Calhanoglu, il turco vede solo il Galatasaray, l'Inter pensa a monetizzare: impasse totale.

Inter, telenovela Calhanoglu: anche Inzaghi si fionda sul turco e spiazza il Galatasaray - offerta a Calhanoglu dell'Inter, che per ora preferisce ancora tornare in patria al Galatasaray ... Da sport.virgilio.it

Calhanoglu e Lautaro, arriva il primo contatto. Chi può arrivare all’Inter in caso di addio - Il turco e il capitano al primo passo verso il disgelo. Riporta corrieredellosport.it