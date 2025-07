DS DSi 3DS nds-bootstrap v2.70 | Novità e Miglioramenti per i Giocatori Nintendo DS DSi 3DS

Con l’arrivo della versione v2.7.0, il team di sviluppo ha introdotto nuove funzionalità e miglioramenti che elevano l’esperienza di gioco sui dispositivi Nintendo DS e 3DS. Questa versione rivoluzionaria permette ai giocatori di godere di performance ancora più fluide, supporto ai cheat avanzati e salvataggi affidabili, offrendo un modo innovativo e senza precedenti di vivere i classici e le homebrew. Preparati a scoprire tutte le novità e a portare il tuo gaming a un livello superiore!

nds-bootstrap è un’applicazione open-source che permette di eseguire ROM di Nintendo DSDSi e homebrew in modo nativo, senza ricorrere a emulatori. Compatibile con schede SD su console DSi3DS (tramite CFW) e con flashcard su Nintendo DS, nds-bootstrap offre prestazioni migliorate rispetto alle cartucce originali, supporto ai cheat e salvataggi funzionanti. Con l’arrivo della versione v2.7.0, il team di sviluppo ha introdotto nuove funzionalità e risolto alcuni bug critici. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa nuova release. Compatibilità ROM e Funzionalità. nds-bootstrap supporta la maggior parte delle ROM per DSDSi, con alcune eccezioni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: nintendo - bootstrap - novità - miglioramenti

[3DS/DS] TWiLight Menu++ v27.15.0 e nds-bootstrap v2.6.0: L’Upgrade Open-Source per Nintendo DSi, 3DS e Flashcard DS - Se sei un appassionato di modding per Nintendo DSi, 3DS o flashcard DS, TWiLight Menu++ rappresenta la soluzione open-source definitiva per espandere le funzionalità del tuo sistema.

Rilasciato TWiLight Menu++ v26.3.0 e nds-bootstrap v1.0.3.