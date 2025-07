Tutta la passione di Speziafest Luca Vignali ospite domani sera

Prepárati a vivere un’emozione unica con Speziafest, l’evento che celebra l’amore per i colori bianco e azzurro del nostro cuore sportivo. Domani sera, Luca Vignali sarà ospite speciale, portando tutta la passione e l’energia del talento spezzino. Con iniziative coinvolgenti e il sostegno della Curva Ferrovia, questa festa promette di unire tifosi e sostenitori in un abbraccio collettivo. Non mancate, perché la passione non si arresta mai!

Tutto pronto per Speziafest, la tradizionale kermesse organizzata dai ragazzi della Curva Ferrovia che si propone di esaltare la passione per i colori bianchi che da sempre contraddistingue il popolo spezzino. Il via oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17,30, nell’area mare di Ruffino, con gli organizzatori che hanno anche predisposto dei bus navetta per facilitare il prevedibile grande afflusso di supporter delle Aquile. Due navette collegheranno i parcheggi di interscambio Pala Park (Megacine) e Darmi Park (piazza D’Armi) con la festa, con corse di andata ogni 30 minuti, dalle ore 19,30 alle 21 e corse di ritorno ogni 30 minuti dalle 23 all’1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutta la passione di Speziafest. Luca Vignali ospite domani sera

#SpeziaFest2025 #CurvaFerrovia per chi ama i colori bianchi e la spezzinita’ non può mancare alla festa della Curva…orgoglio, identità ed appartenenza…diamo una mano a chi c’è sempre comunque ed ovunque… Vai su X

