Traffico Roma del 04-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno ascoltatori! Ecco il bollettino del traffico di questa mattina a Roma, aggiornato alle 8:30 del 4 luglio 2025. Le strade della Capitale registrano un aumento dei rallentamenti, con code sull'Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica, in via degli Aldobrandeschi verso Piazza Irnerio, e altri rallentamenti su via Nazareth, via Boccea, sulla Flaminia e sulla Salaria. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e guidate con calma.

Luceverde Roma trovati all'ascolto in studio Ma rimarrĂ termina traffico in progressivo aumento sulle strade della Capitale con code al momento sull'Aurelia dal raccordo via Aurelia Antica 15 è venuto in via degli Aldobrandeschi verso Piazza Irnerio altri rallentamenti su via Nazareth e l'altezza di via Boccea sulla Flaminia via dei Due Ponti sulla Salaria dal nuovo salario alla tangenziale file da via delle Valli a via Salaria verso lo stadio Olimpico e tra Lo Scalo San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni rallentamenti poi per un incidente in via dei Monti Tiburtini all'altezza di via dei Durantini mi tratti sull'altra turbano della 24 Roma L'Aquila tra fiorentini e la tangenziale sul grande raccordo anulare fila in carreggiata interna tra la Casilina e la piastra oggi sulla circonvallazione Aurelia lavori di potatura con riduzione della carreggiata fino al 18 luglio possibili disagi in zona dell'area di Colle Oppio il rally di Roma Capitale 2020 5 modifiche Pro la circolazione in tutta la zona parliamo infine delle trasporto pubblico in servizio termini-centocelle attivo nella tratta Centocelle Ponte Casilino nelle due direzioni di percorre bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-07-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - aurelia - salaria

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

“PREVENZIONE GRATUITA SOTTO CASA”: ARRIVA IL TRUCK DELLA SALUTE DELLA ASL ROMA 1: LUOGHI, DATE E ORARI A ROMA NORD Parte lunedì 9 giugno da Largo Maresciallo Diaz, a due passi dallo Stadio Olimpico, il “Truck della Salute”, l’ini Vai su Facebook

Traffico in tilt a Roma. Giovedì da incubo: città paralizzata da pioggia, lavori e incidenti; Papa Francesco, l'elenco di vie, piazze e strade chiuse a Roma per i funerali del pontefice sabato 26 aprile; Blocco traffico a Roma domenica 16 febbraio: quali auto possono entrare in fascia verde?.

Rallentato il traffico sulla Salaria per Roma per un cinghiale morto e ancora in strada - Segnalato intorno alle ore 13:10 di oggi, venerdi 27 giugno, forte rallentamento al traffico veicolare nella Salaria per Roma altezza San Giovanni Reatino per un grande cinghiale morto e ancora a bord ... rietinvetrina.it scrive

Traffico Roma del 30-06-2025 ore 11:30 - per la mobilità traffico intenso sul divano della 24 tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est sulla Cassia traffico intenso tra i raccordi l'incrocio di Grottarossa fino ... Scrive romadailynews.it