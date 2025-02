Unlimitednews.it - L’Inter batte 2-1 la Fiorentina, ora -1 dal Napoli

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –dominante al Franchi, Inter dominante a San Siro: i nerazzurri riscattano il 3-0 di giovedì e battono i viola 2-1. Una vittoria d’oro, che vale il riavvicinamento al: solo un punto di vantaggio per Conte, fermato ieri dall’Udinese. Nei primi dieci minuti la squadra di Inzaghi sfiora il 90% di possesso palla e schiaccia lanella sua metà campo, in un avvio a senso unico. Lautaro sfiora il gol dopo cinquanta secondi e lanon riesce ad uscire, con una serie di azioni interiste. La migliore è per Barella, con una bellissima rovesciata che termina out di poco. Dopo un quarto d’ora laesce dal suo guscio, ma domina ancora: palo sfiorato da Carlos Augusto e traversa di Lautaro da corner. Proprio da un calcio d’angolo, subito dopo l’uscita di Thuram per infortunio, nasce il gol del vantaggio.