Notte Bianca per i cani Passeggiata nel paese riservata ai quattro zampe

Vivi un’estate indimenticabile con il tuo amico a quattro zampe alla Notte Bianca di Olgiate Molgora! Sabato 12 luglio, gli Amici di Ceci organizzano una passeggiata fluorescente riservata ai cani, per godersi la città in compagnia e in sicurezza. Un’occasione unica per vivere una serata speciale senza dover scegliere tra uscire o lasciare il proprio fedele compagno a casa. Non mancare, l’avventura è alle porte!

Una camminata fluo insieme ai propri amici a quattro zampe. In occasione della Notte Bianca di Olgiate Molgora, in programma sabato prossimo, il 12 luglio, gli Amici di Ceci propongono un evento pensato per chi ama uscire la sera ma non vuole lasciare il proprio cane a casa. "Spesso ci si chiede: esco o porto il cane? In questa occasione non serve scegliere, la serata è pensata proprio per loro", racconta Cecilia Sala, educatrice cinofila di 36 anni che, nel 2020, ha aperto un asilo per cani a Merate. Il percorso, di circa tre chilometri, si snoda tra le vie del paese su un tratto urbano, semplice e pianeggiante, perfetto per una passeggiata rilassata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Notte Bianca“ per i cani. Passeggiata nel paese riservata ai quattro zampe

