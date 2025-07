I 6 orologi con quadrante verde più belli che puoi portare a casa con meno di 150 euro

Scopri i 6 orologi con quadrante verde più belli e accessibili, tutti sotto i 150 euro, perfetti per aggiungere un tocco di stile e freschezza al tuo look. Negli ultimi tempi, questi modelli stanno conquistando il cuore di appassionati e celebrità, grazie alle vibrazioni positive che il colore trasmette. Ma qual è il vero motivo di questa tendenza irresistibile? La risposta ti sorprenderà.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Come mai gli orologi con quadrante verde negli ultimi tempi stanno raccogliendo un consenso mai visto prima, e non solo tra le celeb? Il mistero è presto sciolto. Il boom di popolarità è naturalmente dovuto alle good vibes del colore, un vero e proprio catalizzatore di emozioni e valori positivi e ingaggianti. Non abbiamo di certo dimenticato quando, da Zlatan Ibrahimovic ad Adam Levine, i fan del Rolex Daytona Green Dial sono via via aumentati a vista d'occhio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it