Mezzi pesanti sul lungomare nord soluzione parziale

Le strade del lungomare nord si stanno trasformando in un labirinto per i mezzi pesanti, nonostante il divieto di transito. Questa situazione crea disagi e blocchi, evidenziando l’urgenza di soluzioni efficaci. Andrea Ruffini, consigliere di Fratelli d’Italia e rappresentante di Popolo produttivo, propone l’installazione di un cartello dissuasore per camion proprio all’altezza dello chalet Dune. Una proposta che mira a migliorare la viabilità e tutelare il relax dei bagnanti. È...

Mezzi pesanti che si infilano sul lungomare nord, nonostante il divieto, e restano bloccati perché il litorale è senza sbocco per veicoli oltre una certa dimensione. Andrea Ruffini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ed esponente dell'associazione balneare Popolo produttivo ha una sua proposta, non recepita dal Comune. "A breve – spiega – sarà istallato un cartello dissuasore per camion sul lungomare nord all'altezza dello chalet Dune. È una mia proposta per risolvere l'annoso problema dei camion e pullman che arrivano fino al sottopasso Broccolo, mediamente uno al giorno, e poi devono tornare indietro con l'assistenza degli agenti della polizia locale, impegnati in queste operazioni almeno tre volte alla settimana".

