Le celle del carcere come forni Raccolta fondi per i ventilatori

Le celle del carcere di Monza si trasformano in testimonianze di solidarietà, grazie a una campagna di raccolta fondi che mira a dotare ogni cella di ventilatori, offrendo conforto e dignità ai detenuti durante le calde giornate estive. L’iniziativa, promossa da Paolo Piffer e dall’associazione Geniattori, invita tutti a contribuire per rendere più umana e accogliente la quotidianità dietro le sbarre. Il messaggio è chiaro e potente: "Aiutiamo i...

Un ventilatore in ogni cella per affrontare l’estate rovente e restituire dignità ai detenuti del carcere di Monza. È questo l’obiettivo della raccolta fondi lanciata dal consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) e dall’associazione culturale Geniattori, da anni attiva all’interno dell’istituto con laboratori teatrali. La campagna è stata attivata nei giorni scorsi sulla piattaforma GoFundMe, con un messaggio chiaro e diretto: "Aiutiamo i detenuti a superare il caldo estivo". Un gesto concreto, che Piffer definisce "semplice ma di grande impatto", e che mira a portare sollievo a chi vive in condizioni spesso insostenibili: celle sovraffollate, spazi angusti, assenza di ventilazione e temperature che superano i 35 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le celle del carcere come forni. Raccolta fondi per i ventilatori

