Musica lirica tra le mura della chiesa di Santa Maria Assunta a Provaglio

Preparati a un viaggio emozionante nel cuore dell’opera ottocentesca, tra le sacre mura della chiesa di Santa Maria Assunta a Provaglio. Martedì 8 luglio alle 21, la decima edizione de Il Grande in Provincia porta un recital di musica lirica che saprà incantare e coinvolgere il pubblico. Un’occasione unica per scoprire la potenza espressiva della lirica in un contesto suggestivo e ricco di storia. Non mancare a questo appuntamento imperdibile con la bellezza del melodramma!

Un recital d’Opera interamente dedicato al melodramma ottocentesco diffonderà la bellezza della lirica tra le mura della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Provaglio Val Sabbia. Martedì 8 luglio, alle 21, la decima edizione de Il Grande in Provincia, rassegna realizzata dalla Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia in collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, prosegue con il nuovo appuntamento nel comune valsabbino. Ricostruita e ampliata alla fine del ‘700 sopra la preesistente Pieve di epoca medievale, la chiesa si mostra oggi nello splendore del suo stile tardo barocco che creerà un’atmosfera evocativa per il recital. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica lirica tra le mura della chiesa di Santa Maria Assunta a Provaglio

In questa notizia si parla di: lirica - mura - chiesa - santa

Musica lirica tra le mura della chiesa di Santa Maria Assunta a Provaglio; Le note del ‘Grande in provincia” si diffondono nella Parrocchiale di Provaglio Val Sabbia; maggio2025@lucca.

Musica lirica tra le mura della chiesa di Santa Maria Assunta a Provaglio - Un recital d’Opera interamente dedicato al melodramma ottocentesco diffonderà la bellezza della lirica tra le mura della chiesa parrocchiale ... Da ilgiorno.it

Torna “Sarzana Lirica Festival”, fucina di talenti e orgoglio cittadino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com