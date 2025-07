Musk annuncia la nascita di un terzo partito l’America Party dopo i litigi con Trump

Elon Musk sorprende ancora, annunciando la creazione di un nuovo partito: l’America Party, in risposta ai recenti scontri con Donald Trump. L’imprenditore e innovatore sottolinea come il sistema politico attuale sia monopolizzato, minacciando la stabilità del paese. Con questa mossa, Musk mira a ridefinire gli equilibri politici americani, offrendo un’alternativa concreta alle classiche fazioni. Il suo obiettivo? Rivoluzionare la politica e restituire voce al cittadino medio.

Elon Musk ha dichiarato che formerà un terzo partito politico, dopo l'ennesimo litigio con Donald Trump, affermando che manterrà le minacce fatte se il disegno di legge sulla politica interna del presidente diventerà legge. "Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia",??ha dichiarato l'ex "primo amico" di Trump sulla sua piattaforma social, X. "Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà". Musk, il più grande donatore individuale alla campagna presidenziale di Trump del 2024 e, fino a poco tempo fa , stretto consigliere del presidente che ha guidato gli sforzi della sua amministrazione per ridurre gli sprechi pubblici, aveva criticato il "grande e bellissimo disegno di legge" di Trump a causa delle stime secondo cui avrebbe aggiunto migliaia di miliardi di dollari al deficit federale.

In questa notizia si parla di: trump - musk - terzo - partito

