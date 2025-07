La Festa del Porto Tra arte e tradizione I vincitori del concorso

Vivi l’emozione della Festa del Porto, tra arte, tradizione e spettacoli coinvolgenti. Dalla messa solenne all’arcivescovo Sandro Salvucci, al corteo di imbarcazioni e il toccante getto della corona in memoria dei Caduti, ogni momento celebra il legame profondo tra comunità e mare. Un evento imperdibile che unisce cultura epassione, rendendo questa giornata indimenticabile. E non finisce qui: scopri come la festa si conclude e quali sorprese ti aspettano ancora oggi!

Per l'ultima giornata della tradizionale Festa del Porto oggi si inizia alle 10 con la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Sandro Salvucci nella chiesa parrocchiale; poi corteo di imbarcazioni in mare e getto della corona in memoria dei Caduti; sempre in mattinata, dalle 10, il Motoraduno del Mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli nella zona adiacente lo stand del pesce e "Sott'acqua" con noi da parte del Sub Tridente alla Rotonda Bruscoli. Nel pomeriggio, dalle 17,30, a cavallo con i pony di Forlani nell'aiuola vicino alla Capitaneria di Porto; mostra d'arte, mercatini di artigianato e creativi, degli hobbisti e street food, animazione per bambini con Fata Silvia.

