Cade in scooter alle 3 di notte | grave 22enne

Una tragica caduta in scooter alle prime ore dell’alba scuote Milano: un giovane di 22 anni e il suo amico di 19 sono rimasti gravemente feriti dopo aver perso il controllo del veicolo sull’asfalto bagnato di viale Fulvio Testi. L’incidente, avvenuto poco prima delle 3 di notte di ieri, evidenzia quanto sia importante prestare massima attenzione alla sicurezza stradale, anche nelle ore più calme. La vicenda ricorda che...

Stavano tornando a casa quando, probabilmente per l’asfalto bagnato, hanno perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’incidente si è verificato ieri, poco prima delle 3 di mattina, in viale Fulvio Testi e ha coinvolto due giovani: un ragazzo di 22 anni e un amico, il passeggero, di 19. I due stavano viaggiando in direzione Milano, quando sono caduti di fronte al ristorante McDonald’s. Entrambi sono rimasti feriti: il centauro è molto grave, mentre l’altro ragazzo è stato comunque ricoverato ma se la caverà con pochi giorni di prognosi. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale di Cinisello Balsamo, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade in scooter alle 3 di notte: grave 22enne

