Progetto Monza Vicina Il camper sociale nei quartieri difficili

Nelle pieghe delle politiche abitative della giunta Pilotto, molta attenzione è riservata al sociale. Su questo versante sta indirizzando particolarmente il suo sguardo l’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli, con progetti innovativi come Monza Vicina, Operazione decoro e un nuovo intervento di housing sociale che partirà in autunno. "Monza Vicina è un progetto nuovo – spiega l’assessora Fumagalli – che realizza uno dei punti qualificanti del nostro programma di mandato, creando servizi negli alloggi pubblici". Attivo da aprile e finanziato attraverso il Fondo sociale europeo, Monza Vicina è un modello sperimentale di prossimità sociale che unisce servizi, ascolto e piccoli interventi pratici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto Monza Vicina. Il camper sociale nei quartieri difficili

