Wimbledon 2025 | Alcaraz Sabalenka e tante storie nella domenica di mezzo In campo anche Errani Vavassori

Ormai dal 2022 è stato abolito il Middle Sunday, quel giorno in cui (salvo casi rarissimi e dovuti al fatto che la pioggia aveva ampiamente ostacolato il torneo) a Wimbledon le palle tacevano e tutto riposava. Adesso, unitamente agli altri Slam, questo è un giorno come gli altri, ed in particolare vede in scena gli ottavi di finale della parte alta femminile e di quella bassa maschile. In particolare, tra le donne si può rimarcare un fatto estremamente interessante: nessuna delle 16 rimaste è mai stata non solo vincitrice, ma neppure finalista all'AELTC. Partendo dagli uomini, il piatto forte è in chiusura di programma, con Carlos Alcaraz atteso dal russo Andrey Rublev, capace di schivare un paio di grossi pericoli dei prati e di ritrovare una fetta del tennis che lo ha anche portato dentro la top ten in passato.