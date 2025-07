Il nodo a Seregno In via Hugo arriva la nuova impresa

Nel cuore di Seregno, in via Hugo, torna l’attenzione sul nodo dell’edificio e sulla sua complessa storia: un progetto di housing sociale nato con promesse, che ha incontrato numerosi ostacoli e ritardi. Ora, con l’affidamento della manutenzione a una nuova impresa, si spera in un cambio di passo che possa finalmente riportare la normalità e migliorare la vita dei residenti. La strada verso il recupero si sta delineando, ma ci vorrà pazienza e impegno costante.

Un progetto di housing sociale nato male, proseguito ancora peggio e, purtroppo, ancora tutto da risolvere. Gli uffici comunali nei giorni scorsi hanno provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’incarico per la manutenzione straordinaria delle case di via Victor Hugo a una nuova impresa. La conclusione dell’intervento, dopo avere accumulato diversi ritardi, era stata annunciata per marzo 2025: andrà bene se finiranno entro la primavera 2026. Le case di via Hugo, nel quartiere Consonno, sono finite più volte alla ribalta quale esempio di disagi e degrado, immortalate dalle telecamere delle Iene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nodo a Seregno. In via Hugo arriva la nuova impresa

In questa notizia si parla di: hugo - impresa - nodo - seregno

Seregno: via Hugo, il Comunepotrebbe chiedere i danni - Seregno – L’amministrazione comunale dovrà valutare se agire nelle sedi competenti contro il progettista, il direttore dei lavori e l’impresa costruttrice delle case comunali di via Hugo ... Secondo ilcittadinomb.it

Metrotranvia Milano-Seregno: «Un nuovo cronoprogramma da presentare ai Comuni» - MSN - Metrotranvia: a Nova Milanese il nodo del canale Villoresi, poi lavori di nuovo al via I partecipanti all'incontro sulla metrotranvia Milano- Riporta msn.com