Musk con aumento del deficit gli Usa in bancarotta

Elon Musk, noto imprenditore e innovatore, ha sorpreso molti con una dura dichiarazione sul deficit degli Stati Uniti, passando da un presunto apprezzamento per Trump a critiche serrate. Con un aumento impressionante del debito pubblico, Musk avverte che il paese potrebbe affrontare una crisi senza precedenti. La sua risposta mette in luce le preoccupazioni crescenti sulla sostenibilità economica americana e solleva importanti domande sul futuro finanziario degli Stati Uniti.

"Un aumento del deficit da una cifra già folle di 2.000 miliardi di dollari sotto Biden a 2.500 miliardi. Questo farà fare al paese bancarotta ". Elon Musk risponde così a un utente su X che gli chiedeva come mai fosse passato dall'amore per Donald Trump alle critiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk, con aumento del deficit gli Usa in bancarotta

In questa notizia si parla di: musk - aumento - deficit - bancarotta

Borse europee stabili nonostante aumento Pil Eurozona, attesa per Musk-Trump - Le borse europee si mantengono stabili nonostante i segnali di ottimismo economico e le attese per i colloqui tra Musk e Trump, che potrebbero influenzare i mercati globali.

Trump ha operato il piu' grande taglio fiscale nella storia degli Stati Uniti. Unici due dubbi 1) aumento del deficit. Lo ha sottolineato anche Elon Musk. 2) Tagli delle coperture sanitarie Medicaid. Però aumentano pensioni, deduzioni per figli, ecc.ecc. Vai su Facebook

Musk, con aumento del deficit gli Usa in bancarotta; Musk, con aumento del deficit gli Usa in bancarotta; Musk affonda la legge fiscale di Trump: «È un abominio disgustoso, porterà l’America alla bancarotta.

Musk, con aumento del deficit gli Usa in bancarotta - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive giornaledibrescia.it

Musk, agire sul deficit altrimenti Usa in bancarotta - Musk, agire sul deficit altrimenti Usa in bancarotta 'E' l'obiettivo del Doge' NEW YORK , 26 febbraio 2025, 18:05 ... Si legge su ansa.it