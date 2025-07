Re Carlo Camilla e Sophie di Edimburgo si fanno guerra a colpi di stile il look simile

re Carlo Camilla e Sophie di Edimburgo si sfidano a colpi di stile, dimostrando che anche nel mondo dell’alta moda, la rivalità tra membri della Corona può essere elegante e sottile. Da quando ha indossato la corona, Carlo d’Inghilterra ha rafforzato i suoi legami con alcuni alleati di sempre, mentre altri si sono allontanati. Tra le protagoniste di questa gara di stile, Camilla e Sophie emergono come figure chiave, pronte a conquistare il cuore del pubblico con le loro scelte fashion.

Da quando è diventato Re, Carlo d’Inghilterra sa di poter contare sul sostegno e sull’aiuto di alcuni membri della Famiglia Reale, mentre ha dovuto rinunciare all’appoggio di altri esponenti della Corona Inglese come il figlio Harry d’Inghilterra, la nuora Meghan Markle e il fratello Andrea di York. Al fianco del monarca, come sempre, si trova la moglie Camilla e anche il primogenito William d’Inghilterra con la sua famiglia. Tra gli alleati più solidi del sovrano c’è certamente anche la cognata Sophie di Edimburgo, che è stata scelta per essere la protagonista di diversi impegni pubblici della Corona Britannica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Camilla e Sophie di Edimburgo si fanno guerra a colpi di stile, il look simile

In questa notizia si parla di: carlo - camilla - sophie - edimburgo

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - Le stanze super blindate delle residenze reali offrono a Re Carlo III e alla Regina Camilla una via di fuga in caso di emergenze.

Come sta Re Carlo III, il Daily Telegraph svela: “Ha un tumore incurabile, ma resta al lavoro” Secondo quanto riportato da testate come il Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online, i medici avrebbero comunicato che il tumore non potrà essere curato. La R Vai su Facebook

Re Carlo, Camilla e Sophie di Edimburgo si fanno guerra a colpi di stile, il look simile; La regina Camilla e re Carlo, rassicuranti sfumature di blu al primo Garden Party della stagione; Perché Sofia di Edimburgo non era a Westminster per il Commonwealth Day?.

Carlo, Sophie di Edimburgo è la nuova favorita del Re. E sta facendo carriera - Re Carlo sta dando sempre più fiducia alla Duchessa di Edimburgo, Sophie, moglie di suo fratello Edoardo. Come scrive dilei.it

Re Carlo, quel gesto intimo con la Duchessa di Edimburgo: è Sophie il suo (vero) braccio destro - Il Gazzettino - Durante il secondo giorno del Royal Ascot 2023, l'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato l'interazione tra il re Carlo III e la duchessa di Edimburgo, Sophie. ilgazzettino.it scrive