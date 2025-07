Frattesi Juve il nome del centrocampista dell’Inter resta sul taccuino di Comolli | dalla concorrenza a quella necessità dell’Inter che potrebbe facilitare l’affare

Il futuro di Davide Frattesi è al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus pronta a inserirsi nella corsa. Il nome del talentuoso centrocampista dell’Inter resta sul taccuino di Comolli, mentre la concorrenza si fa agguerrita. La sua insoddisfazione cresce, aprendo le porte a un possibile trasferimento che potrebbe facilitare l’affare. Tutti gli ultimi dettagli su questa trattativa calda sono ancora da scoprire, ma il mercato non aspetta.

Frattesi Juve, il nome del centrocampista dell’Inter resta sul taccuino di Comolli: tutti gli ultimi dettagli. Il futuro di Davide Frattesi è diventato uno dei temi più discussi nel mercato estivo. Il centrocampista dell’ Inter ha espresso una crescente insofferenza riguardo alla sua situazione nella squadra nerazzurra, dove non riesce a trovare una posizione stabile, complice la concorrenza e le continue rotazioni. Questa situazione lo spinge a riflettere sul suo futuro, aprendo così a nuove possibilità sia in Italia che all’estero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Roma, Atletico Madrid e il calciomercato Juventus sarebbero pronte a fare un tentativo per portarlo nei rispettivi club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, il nome del centrocampista dell’Inter resta sul taccuino di Comolli: dalla concorrenza a quella necessità dell’Inter che potrebbe facilitare l’affare

