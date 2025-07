Il nubifragio e la piena del Seveso Il fiume invade cantine e giardini Lentate sott’acqua come un anno fa

Un altro nubifragio si abbatte sulla Brianza, portando con sé immagini di distruzione e disagi che ricordano il passato. Il fiume Seveso, ingrossato e fuori controllo, ha invaso cantine e giardini a Lentate, esondando nuovamente a causa dei detriti che ostruiscono il ponte provvisorio. La paura di rivivere una tragedia simile si fa strada tra le famiglie di via Petrarca, mentre le autorità cercano soluzioni per proteggerci da questa violenza della natura.

Fiume Seveso esondato per i detriti che hanno ostruito il ponte provvisorio del cantiere delle vasche di laminazione: danni e disagi per le famiglie di via Petrarca a Lentate. Esattamente come un anno fa. Tra le conseguenze più gravi del violento acquazzone che si è abbattuto ieri mattina su parte della Brianza monzese, spicca quello che è accaduto a Lentate, dove una massa di rami, fogliame e detriti si è accumulata sotto il ponte provvisorio realizzato per l’accesso al cantiere delle vasche di laminazione curato da Aipo, formando un “tappo” che ha riversato l’acqua della piena nelle cantine e nei giardini delle case di via Petrarca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it