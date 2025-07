Accumula 5 anni di condanna | 31enne arrestato

Un arresto che scuote la città di Reggio Emilia: un uomo di 31 anni, condannato a quasi cinque anni di reclusione e a una multa salata, è stato catturato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un intervento tempestivo che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel garantire rispetto della legge e sicurezza pubblica. La giustizia, ancora una volta, fa il suo dovere.

È stato arrestato a Reggio Emilia un uomo di 31 anni destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.800 euro e due mesi di arresto. A darne esecuzione sono stati i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso un provvedimento di cumulo pene. I reati per cui l’uomo è stato condannato risalgono agli anni tra il 2018 e il 2019 e sono stati commessi nelle province di Caserta e Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accumula 5 anni di condanna: 31enne arrestato

