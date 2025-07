Giovani voci sul mare blu raccontano l’onda viva, portando l’ascolto oltre le aule del Liceo. Con passione e curiosità, i ragazzi del Serpieri hanno abbandonato i libri per immergersi in un’esperienza unica: intervistare esperti, navigare tra le onde e toccare con mano la grandezza del mare. Il risultato? Quattro puntate di podcast coinvolgenti che stanno attirando le attenzioni di chi sogna di esplorare il mondo marino.

Hanno raccontato il mare, ma non lo hanno fatto da un’aula del Liceo. Il progetto dei ragazzi del Serpieri li ha portati a uscire dall’istituto, occupare i pomeriggi, intervistare studiosi ed esperti che hanno basato la propria vita sul mare. Gli studenti lo hanno anche voluto toccare, il mare. Sono usciti in barca, ne hanno ascoltato i suoni, ed infine hanno riportato quanto raccolto in quattro puntate di un podcast che sta attirando le attenzioni anche di esperti, tanto da essere considerato e citato da Rai 3 scienza. Intere classi hanno collaborato alla realizzazione dei podcast perché non si trattava semplicemente di registrare e montare un racconto o le interviste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it