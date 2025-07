Maltempo la Bassa in ginocchio | oltre cento interventi in poche ore

La Bassa Bergamasca si è confrontata con un'ondata di maltempo senza precedenti, che ha messo a dura prova vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In poche ore, oltre cento interventi hanno richiesto impegno e dedizione, tra tetti scoperchiati, strade allagate e alberi abbattuti. Le conseguenze sono visibili in tutto il territorio: un bilancio pesante che testimonia la forza della natura. La comunità ora si prepara a ricostruire e ripartire.

Sono state ore intense di lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che, dalle 9 di ieri mattina, sono stati impegnati in parecchi interventi in tutta la Bassa Bergamasca. A ventiquattr'ore dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il territorio, il bilancio è pesante: tetti scoperchiati, strade allagate, alberi abbattuti, cartelloni crollati e auto danneggiate. A Treviglio e Caravaggio si contano i danni maggiori, ma segnalazioni sono arrivate anche da Fornovo, Pagazzano, Romano e da altri centri della pianura. Fortunatamente, non si registrano feriti. A Treviglio la situazione più critica.

In questa notizia si parla di: maltempo - bassa - interventi - ginocchio

