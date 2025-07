Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew | si interrompe la striscia vincente

Il match tra Seattle Sounders e Columbus Crew, in programma domenica alle 23:00 ora italiana, promette scintille: le due squadre cercano di consolidare o cambiare rotta in una stagione ricca di emozioni. Dopo aver interrotto una serie negativa, i Sounders si preparano a difendere il loro spessore, mentre i Crew puntano a riscattarsi. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme statistiche, probabili formazioni e il pronostico per questa sfida cruciale.

Seattle Sounders-Columbus Crew è un match della Week 19 della MLS e si gioca domenica alle 23:00 (ora italiana): statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I Seattle Sounders una settimana fa hanno interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive tra Mondiale per Club ed MLS, liquidando la pratica Austin (2-0) grazie ai gol di Jesus Ferreira e Musovski, realizzati a cavallo tra il primo e il secondo tempo. L’unica nota stonata è stata l’espulsione di Baker-Whiting nel finale di gara a causa di un evidente fallo di mano del giovane centrocampista, già ammonito qualche minuto prima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew: si interrompe la striscia vincente

In questa notizia si parla di: seattle - sounders - pronostico - columbus

Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Zaire-Emery vicino al tris | Primapagina - Una sfida emozionante tra Seattle Sounders e PSG sta infiammando il pubblico mondiale, con i parigini avanti 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Hakimi.

Seattle Sounders-Columbus Crew (domenica 06 luglio 2025 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/1FtBxnC #scommesse #pronostici Vai su X

Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew: si interrompe la striscia vincente; Seattle Sounders-Columbus Crew (domenica 06 luglio 2025 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici; Seattle Sounders vs Columbus Crew: Sfida MLS con Pronostico Esperto.

Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew: si interrompe la striscia vincente - Columbus Crew è un match della MLS e si gioca domenica alle 23:00 (ora italiana): statistiche, tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive

Seattle Sounders-Columbus Crew: dove vederla, orario e probabili formazioni - Columbus Crew: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la ... Da calcionews24.com