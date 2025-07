Atletica due record del mondo a Eugene | Chebet e Kipyegon da urlo Thompson e Tebogo impressionano

Eugene, in Oregon, ha brillato come scena di una notte epica dell'atletica mondiale. La nona tappa della Diamond League si è trasformata in un vero e proprio spettacolo, con record del mondo mozzafiato firmati da Chebet e Kipyegon, e performance impressionanti da parte di atleti come Tebogo e Thompson. L'atmosfera infuocata e le imprese di livello mondiale continueranno a far parlare di questa serata unica nel suo genere.

A Eugene (USA) è andata in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Serata semplicemente stellare condita da due record del mondo firmati dalle keniane Beatrice Chebet (5000 metri) e Faith Kipyegon (1500 metri), ma anche da un superlativo Letsile Tebogo sui 200 metri, da un grande Kishane Thompson sui 100 metri, da un rettilineo fulmineo al femminile e dai tentativi di Armand Duplantis al suo world record. Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio non sono riusciti a ingranare. RISULTATI DIAMOND LEAGUE OGGI. 5000 METRI (FEMMINILE) – La keniana Beatrice Chebet ha firmato il nuovo record del mondo, diventando la prima donna nella storia a scendere sotto la mitica barriera dei quattordici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, due record del mondo a Eugene: Chebet e Kipyegon da urlo. Thompson e Tebogo impressionano

