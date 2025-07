Alluvioni Texas almeno 50 le vittime

La tragedia in Texas si fa sempre più grave: almeno 50 vittime, tra cui numerosi bambini, e decine di dispersi testimoniano l'entità della catastrofe. La conta dei morti nella contea di Kerr, epicentro dell’alluvione, è drammatica, coinvolgendo anche giovani partecipanti a un campo estivo. Con il maltempo che persiste, le speranze di un esito positivo si affievoliscono, mentre i soccorritori affrontano questa emergenza con determinazione e coraggio.

7.00 Continua a salire il bliancio delle inondazioni im Texas, dove al momento si contano almeno 50 vittime, tra cui almeno 15 bambini. Una ventina le persone disperse. Nella sola contea di Kerr, la più colpita, i morti sono 43: tra loro molte ragazze che partecipavano a un campo estivo. Il maltempo previsto sulla regione fa temere un bilancio ancora più grave, mentre nei soccorsi sono impegnate 500 persone con 14 elicotteri e molti droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: almeno - texas - vittime - alluvioni

Texas, fiume in piena travolge campi estivi: almeno 6 morti e centinaia di dispersi, molti sono bambini - Una tragica alluvione ha colpito il Texas, travolgendo campeggi e campi estivi, lasciando dietro di sé almeno 6 vittime e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini.

Alluvioni in #Texas, il bilancio delle vittime sale ad almeno 27 morti Vai su X

Sono almeno 24 le persone morte nelle alluvioni che hanno colpito il Texas. Una ventina i dispersi. Tra le vittime, bambini in vacanza nei campi estivi. Soccorritori al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/07/05/alluvione-in-tex Vai su Facebook

Inondazioni Texas, almeno 50 morti: anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump: Tragedia orribile; Alluvione in Texas, aumenta il bilancio delle vittime: le immagini dei soccorsi. FOTO; Almeno 32 morti per le alluvioni in Texas. Disperse 27 ragazze di un centro estivo travolto dalle acque.

Almeno 32 morti per le alluvioni in Texas. Disperse 27 ragazze di un centro estivo travolt... - Il numero delle vittime è salito a 32, inclusi 14 bambini, hanno dichiarato le autorità. Riporta msn.com

Inondazioni in Texas, sono circa 50 i morti: almeno 15 i bambini. Si cercano i dispersi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inondazioni in Texas, sono circa 50 i morti: almeno 15 i bambini. Come scrive tg24.sky.it