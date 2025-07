L’addio di Acciarri alla Lega | Vannacci troppo estremo E guarda verso Forza Italia

In un panorama politico in rapido mutamento, Forza Italia punta deciso a riscrivere gli equilibri regionali. Con strategie su larga scala e un nuovo volto in vista, la neo-alleata Monica Acciari potrebbe rappresentare l’arma segreta per tentare il sorpasso sulla Lega. Una mossa audace che potrebbe definire gli esiti delle prossime regionali e cambiare gli assetti di potere in regione.

Strategie su larga scala per Forza Italia che in questa fase nevralgica della campagna elettorale per le prossime regionali si prepara a schierare una lista di nomi in grado di permettere al partito di tentare il sorpasso sulla Lega nella corsa che condurrà verso palazzo Raffaello. Nelle ultime ore si sarebbe palesata l’improvvisa possibilità di vedere il clamoroso ingresso della consigliera regionale uscente Monica Acciari che sarebbe ad un passo dalla possibile intesa. A rafforzare quella che, a questo punto sarebbe molto di più che una semplice ipotesi, è stata la notizia divulgata nel pomeriggio di ieri quando la stessa Acciarri ha annunciato di lasciare il Carroccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio di Acciarri alla Lega: "Vannacci troppo estremo". E guarda verso Forza Italia

In questa notizia si parla di: lega - forza - italia - addio

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Marsala, il centrodestra trapanese si compatta: visione comune per il futuro della città . Unità e partecipazione per una nuova proposta politica. Riunione congiunta dei vertici provinciali di Lega, Forza Italia, DC, Noi Moderati, Grande Sicilia e FdI… Vai su Facebook

L’addio di Acciarri alla Lega: Vannacci troppo estremo. E guarda verso Forza Italia; Veti incrociati, addio al terzo mandato. Non c’è accordo tra Lega e Forza Italia; Addio Lega. Bellomo: Salvini troppo a destra. Ecco perché vado in Forza Italia.

L’addio di Acciarri alla Lega: "Vannacci troppo estremo". E guarda verso Forza Italia - La consigliera regionale, proveniente dal Pd e poi approdata al Carroccio, starebbe di nuovo cambiando partito: c’entrerebbe la crisi a San Benedetto. Da ilrestodelcarlino.it

L’uomo di Rizzo è il terzo candidato. Calenda sfida Ricci. Biondi, addio Lega - L’imprenditore Bolletta corre per la guida della Regione: è di Democrazia Sovrana e Popolare. Riporta msn.com