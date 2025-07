Diamante | A 16 anni ero sotto il bombardamento della Dalmine | vorrei non ci fossero più guerre

A soli 16 anni, Diamante Carminati si trovò sotto il fragore della Dalmine, un'epoca segnata dalla brutalità della guerra. Ricorda ancora vividamente il rumore delle bombe e la paura negli sguardi degli altri, come se fosse ieri. La sua testimonianza ci ricorda quanto siano preziose la pace e la speranza di un mondo senza conflitti. Rammenta che nella calca nello scendere le scale del rifugio antiaereo non ...

Non aveva ancora compiuto i 17 anni, lavorava negli uffici della Dalmine quando il 6 luglio del 1944 gli aerei degli Alleati bombardarono lo stabilimento e l’impianto siderurgico. Ottantuno anni dopo Diamante Carminati, classe 1927, ha ancora in testa il fragoroso rumore degli aerei, i colpi delle bombe, gli sguardi terrorizzati che cercano una via di fuga alla morte. Rammenta che nella calca nello scendere le scale del rifugio antiaereo non toccò nemmeno un gradino, fino a quando cadde e fu presa in braccio da Francesco Sangalli. Il suo racconto oggi è la viva testimonianza di che cosa sia stata e cos’è la guerra, dell’orrore dal quale fuggire e dal rifugio della solidarietà umana nella quale riparare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it