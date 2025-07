Il Dalai Lama compie 90 anni | Spero di viverne altri 30 o 40

Il Dalai Lama, simbolo di pace e compassione, celebra 90 anni di saggezza e dedizione. Sperando di vivere altri 30 o 40 anni per continuare a diffondere il suo messaggio di armonia, migliaia di devoti si sono radunati a Dharamshala, pregando e suonando strumenti tradizionali. La sua presenza illumina il cammino di speranza in un mondo che ha tanto bisogno di pace.

Premio Nobel per la Pace nel 1989, in esilio dal 1959 a McLeod Ganj, ai piedi dell’Himalaya indiano, migliaia di devoti si sono riuniti nel monastero di Dharamshala, suonando tamburi e corni, per pregare per la sua lunga vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Dalai Lama compie 90 anni: "Spero di viverne altri 30 o 40"

