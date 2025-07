Topi nella casa di riposo | scatta la derattizzazione

Una vicenda che scuote la comunità di Cerreto d’Esi: una denuncia choc riguardante un’ospite della casa di riposo, morsa da un topo e rimasta nel suo letto fino all’intervento di un’operatrice. La situazione ha portato alla richiesta di un immediato intervento di derattizzazione e a un acceso dibattito tra cittadini, famiglie e sindacati, pronti a chiedere risposte chiare e misure concrete per garantire la sicurezza degli anziani.

La denuncia era partita la settimana scorsa dal familiare di una ospite. "Un ratto l’ha morsa al volto. Il roditore è rimasto nel letto di mia madre finché un’operatrice non ha abbassato le lenzuola per pulirla. Faccio causa al Comune", ha denunciato il figlio mentre la madre è stata trasportata al pronto soccorso. Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uil Fpl hanno chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale di Cerreto d’Esi e la ditta Kursana per la casa di riposo e residenza protetta dove è accaduto il fatto, la rsa di palazzo Refi. L’incontro si è svolto per trovare soluzioni immediate alla situazione particolare di emergenza successiva ai fatti avvenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Topi nella casa di riposo: scatta la derattizzazione

In questa notizia si parla di: riposo - casa - topi - scatta

Maltrattamenti in una casa di riposo: al via il processo per quattro operatori - È iniziato oggi il processo a Benevento per quattro operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti aggravati ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo a Cerreto Sannita.

Topi nella casa di riposo: scatta la derattizzazione.

Jesi, allarme legionella nella casa di riposo. Ora scatta l’evacuazione per 70 anziani - Corriere Adriatico - JESI Legionella alla casa di riposo del Collegio Pergolesi: tre giorni, da ieri, per sgomberare la struttura individuando una nuova collocazione per i suoi circa 70 anziani ospiti. Riporta corriereadriatico.it

Scatta l’allarme: topi d’appartamento in azione - MSN - Ladri in casa venerdì nel tardo pomeriggio anche in via Marini ad Albosaggia, ... Si legge su msn.com