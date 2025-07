Trattore trancia cavo Telecom | internet ko

A Santa Maria dell’Arzilla, un normale giorno di campagna si trasforma in un incubo digitale: un trattore per la raccolta della paglia ha tranciato un cavo Telecom, isolando il quartiere dal mondo. La linea fibra scomparsa ha lasciato residenti e attività senza connessione fino a domani. Un weekend senza internet, chat, social e serie TV, che riporta tutti a tempi più semplici, o forse troppo arretrati. Ma come si risolverà questa emergenza?

Santa Maria dell'Arzilla isolata dal mondo digitale: un trattore per la raccolta della paglia ha tranciato un cavo Telecom sradicando quattro pali della linea fibra. E la rete internet sarà in tilt fino a domani. Per il quartiere questo primo fine settimana di luglio è un weekend d'altri tempi: senza internet, chat, social e serie tv. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, un trattore di passaggio sulla strada provinciale 32, nei pressi della chiesa, ha agganciato e tranciato di netto il cavo, lasciando la zona completamente offline. Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia locale, che dalle 14 alle 16 ha lavorato per mettere in sicurezza l'area.

