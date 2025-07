Scomparsa Alessandro Venturelli mamma Roberta contro l'archiviazione | Basta indifferenza e disinteresse

La scomparsa di Alessandro Venturelli rappresenta un doloroso mistero che non può restare nell’ombra. Mamma Roberta si oppone all’archiviazione, chiedendo giustizia e attenzione per non cadere nell’indifferenza. La sua voce, forte e determinata, si alza contro il disinteresse, sperando che questa battaglia possa fare la differenza. È il momento di ascoltare, di agire e di non dimenticare.

A Fanpage.it parla Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel 2020. Martedì 8 luglio l'udienza per l'archiviazione: "Mi auguro che il fascicolo non venga chiuso. Non perché cambi qualcosa, ma per dare un segnale. Sono molto arrabbiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

Scomparsa Alessandro Venturelli, mamma Roberta contro l'archiviazione: Basta indifferenza e disinteresse; Alessandro Venturelli scomparso, la madre si oppone alla nuova richiesta di archiviazione. “Mi diceva, mamma stai attenta. Perché?”; Alessandro Venturelli come potrebbe essere oggi: cinque nuove fotografie per sperare di ritrovarlo. La mamma: «Già abbiamo ottenuto qualche segnalazione in più».

Alessandro Venturelli scomparso, la madre si oppone alla nuova richiesta di archiviazione. “Mi diceva, mamma stai attenta. Perché?” - Parla Roberta Carassai, suo figlio è sparito da Sassuolo (Modena) il 5 dicembre 2020. Da quotidiano.net

Tre anni fa la scomparsa di Alessandro Venturelli, la mamma Roberta: "Io sono qui che ti aspetto" - Fanpage.it - In occasione dell'anniversario della scomparsa del figlio, Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, ha pubblicato un lungo post sui social in cui racconta i 'tre anni di angoscia senza fine'. Lo riporta fanpage.it