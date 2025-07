I fondi per il nuovo Bufalini? | Trovati grazie al governo Meloni

Grazie all'intervento deciso del Governo Meloni, il progetto del nuovo ospedale di Cesena ha preso finalmente forma concreta. Un contributo straordinario di 132 milioni di euro dall’Inail ha evitato che il piano rimanesse solo su carta, dimostrando come l’azione politica possa fare la differenza. Con questa svolta, il futuro dell’ospedale si fa più vicino: un importante passo avanti per la salute e il benessere dei cittadini.

"Se non fosse intervenuto il Governo Meloni, per coprire una falla economica gigantesca, il progetto del nuovo ospedale di Cesena sarebbe rimasto solo sulla carta. Infatti, grazie a un contributo straordinario dell’ Inail, sono stati iniettati 132 milioni di euro aggiuntivi”. Ad affermarlo è l’on. Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "Nel 2021 il costo dell’opera era stimato a 194,8 milioni di euro. Oggi siamo a 305 milioni di euro, con un aumento di oltre 111 milioni. Questi incrementi derivano per circa 43 milioni dall’aumento dei costi dei materiali; per 25 milioni da ulteriori prescrizioni imposte dagli enti; per 22,5 milioni da cambi progettuali e per 20,5 milioni da imprevisti e costi non considerati nella prima fase. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it